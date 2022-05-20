Новые названия одежды от Reserved, Cropp могут отпугнуть российских покупателей

Марки Reserved, Cropp компании LPP из Польши вновь будут продавать свои вещи в России. Однако их одежда появится на российском рынке уже под другими логотипами. Такая мера может не принести успеха производителю. Ведь часто потребитель платит именно за полюбившийся ему бренд. Такое мнение высказал в беседе «360» независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«Если вещи будут те же, но под другим брендом, — это будет уже не то. Отношение к таким вещам будет уже иное. Тот фактор, который говорит потребителю о качестве, о почерке модельеров, как преподносится, — это все является брендом», — заявил он.

Бренд, по его словам, — это сосредоточение всех ожиданий потребителя. Он отметил, что иностранные компании в текущих политических реалиях вынуждены лавировать, чтобы и не потерять российский рынок, и угодить властям своих стран.

«Развивать российский рынок долго, тщательно и в одночасье его потерять из-за политических несогласованностей — неверно, не эволюционно. В основном многие компании ставят свой бизнес на паузу, чтобы осмотреться, чтобы понять, как действовать дальше. После того как все закончится, будут стараться вернуться в Россию», — отметил эксперт.

Также он прокомментировал продажу LPP российского подразделения китайскому консорциуму.

«Мы знаем, что эта компания польская продает свои активы китайской. С другой стороны, мы знаем, что она бренды не продает. Возникает вопрос, что же перейдет китайской компании. Потому что в товарах народного потребления доля рынка определяется брендом, а не наличием торговых точек. Если китайская компания или какая-либо другая приобретет какие-то активы, которые существуют на российском рынке и имеют достаточный успех у потребителя, то в этом нет абсолютно ничего плохого. Потому что отряд не заметит потери бойца», — заявил Анфиногенов.

Собеседник «360» отметил, что китайские производители уже давно показали свою состоятельность в рынках одежды и других категориях. Поэтому у российских потребителей, скорее всего, нет оснований для волнений.

Ранее сообщалось, что польские марки одежды Reserved и Cropp, принадлежащие компании LPP, возвращаются на российский рынок после приостановки работы в марте этого года. РИА «Новости» уточнило, что магазины, в частности, откроются в Москве. При этом ретейлер намерен продавать свои вещи под новыми названиями — RE и CR.