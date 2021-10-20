Новые назначения произошли в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новых назначениях, которые произошли в региональном правительстве. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

В республиканском правительстве появились две новые должности. Госкомитет по молодежной политике возглавит Яна Гайдук. Маргариту Болычеву назначили руководителем снова сформированного Министерства внешних экономических связей. Хабиров пожелал чиновницам удачи на новых постах.