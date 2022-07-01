Новые молодежные центры появятся в Сургутском районе в 2022 году

До конца 2022 года в Сургутском районе планируют открыть два новых молодежных центра. Они появятся в Лямине и Сытомино. Об этом сообщил INFOX.ru.

Всего организации смогут принять 735 детей. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что в Лямине центр появится на улице Центральной, а в Сытомино — на Комсомольской.

На строительство и оснащение первого центра из бюджета выделят 40 миллионов рублей. Затраты на второе здание потребуют аналогичную сумму.