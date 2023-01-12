Общество 12 января 2023, 15:54 Новые многоквартирные дома возведут в ЯНАО

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Около 20 многоквартирных домов появятся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе. Новые здания построят в шести микрорайонах города, сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Губкинского.

В этом году в городе планируется массовое переселение из аварийного фонда жилья, благодаря этому освободятся земельные участки.

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Отмечается, что за прошлый год в Губкинском было построено пять многоквартирных домов в двух микрорайонах города.

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