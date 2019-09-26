Новые места для прогулок в Подмосковье. Что появилось в этом году

Территория Московской области меняется. Появляются удобные пешеходные зоны, пространства для велосипедистов, транспортные коммуникации. Министерство благоустройства региона отчиталось о выполненных в 2019 году работах.

Аллея героев в Звездном городке

В Звездном городке на Аллее героев появилась освещенная вело-пешеходная дорожка. За Домом космонавтов оборудовали экопарковку. Территория вымощена. Планируется восстановление партерных (парадных — прим. ред.) газонов. В центре городка у гостиницы «Орбита» установят большую детскую площадку с современной канатной конструкцией, заменят плиточное покрытие, установят современные лавочки.

Площадка с батутами и рокарием (небольшой каменистый сад, элемент ландшафтного дизайна — прим. ред.) появится немного дальше по направлению к Леонихе. От КПП-3 пойдет лесная тропа из деревянного настила. На ней разместится танцевальная площадка с лавочками. Именно на этом месте раньше располагалась танцплощадка самых первых жителей городка. Все благоустроенные зоны свяжет единая велодорожная сеть.

Сквер в Домодедове

В Домодедове завершили благоустройство сквера и прилегающих территорий на пересечении улицы Коломийца и Каширского шоссе.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин, основная идея — создание удобного общественного пространства, включающего организованные транспортные и пешеходные коммуникации и рекреационные зоны, с размещением объектов, которые будут являться центрами притяжения для местного населения.

Транспортные и пешеходные потоки разделяются, при проведении работ особое внимание уделяется максимальному сохранению существующих зеленых насаждений.

Территорию сквера поделили на зоны — отдельно для активного и пассивного отдыха. Кроме того, там заменили малые архитектурные формы, опоры освещения, покрытия, установили системы видеонаблюдения и организовали парковку.

Источник фото: Министерство благоустройства Московской области

Пешеходная зона в Шаховской

Благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева практически завершено. Комфортные и современные общественные пространства появились для всех групп населения.

На площади перед администрацией муниципалитета появились места для спокойного отдыха, там установлены лавочки, урны, оборудовано освещение.

Вокзальную площадь освободили от автомобилей. Там будет построен навес с отверстием в середине, через которое солнечные лучи осветят зеленый массив в центре плаца. Там можно будет присесть и отдохнуть.

Площадь ярмарок модернизируется. У круглого здания ресторана появится несколько видов навесов и лавочки.

В Большом сквере устанавливаются новые лавки, оборудуется освещение. Существующие тропинки и дорожки при этом сохраняются. Также в сквере появился амфитеатр из габионов (коробки из металлической решетки — прим. ред.) с настилом и лестницы для создания доступной среды.

Игровая площадка предназначена для детей различного возраста. Построен пирс над берегом речи, установлен новый фонтан, детские малые архитектурные формы.

На улице Шамонина появились лавочки, освещение, у стелы обустраивают маленькую площадь.

Набережная реки Сенеж

Завершен второй этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Модернизирована площадь в 2,6 гектара. Проложены велосипедные и пешеходные дорожки, установлено освещение. На набережной обустроены пирсы, часть из которых предназначена для рыбаков. Установлено видеонаблюдение и домики для охраны.

Недалеко от ДК «Выстрел» появилась зона воркаута и игровая площадка. Установлены амфитеатры для отдыха у воды, качели для взрослых и уединенные скамейки в тени деревьев.

Также на набережной реки Сенеж благоустроили пляжную зону, состоящую из двух площадок, разделенных павильоном спасательной службы и пунктом охраны. Первая — это песочный пляж и амфитеатр для принятия солнечных ванн. Вторая — многоуровневая купальня для детей разных возрастов, песочный пляж и хозяйственный блок (кабинки для переодевания, туалетный модуль и прочее).

Источник фото: Министерство благоустройства Московской области

Сквер Покорителей космоса в Королеве

В Королеве завершилась вторая очередь благоустройства центральной части. Порядок навели на территории сквера Покорителей космоса — до стадиона «Вымпел». Там установили входную группу, замостили дорожки, установили скамейки, урны, уличное освещение, высадили липы. Появилась архитектурно-художественная подсветка зданий.

Въезд в Молодежный

В Молодежном благоустроили 0,7 гектара территории перед КПП. Там организовали новые парковочные места, оформили въездную группу. Само здание КПП было реконструировано. Появился новый городской минисквер с зоной тихого отдыха. Приведен в порядок сквер с мемориалом.

Благоустройство военных городков

В городском поселении Калининец Наро-Фоминского городского округа появилась новая пешеходная зона и современная детская площадка. Покрытие заменили на асфальтобетон и плитку, восстановили газон. Привели в порядок остановку общественного транспорта. Жители Калининца теперь могут играть в настольный теннис на специальном столе. Установлены качели, скамейки, урны. Оборудовано освещение. Проведено озеленение.

В микрорайоне Ногинск-5 Электростали завершили благоустройство общественного пространства. Приведена в порядок территория автобусной остановки. Там разместили остановочный павильон, отремонтирован плиточный тротуар. Благоустроена территория возле часовни Архангела Михаила, проведено мощение, установка парковых скамеек. Благоустроена аллея возле ДК «Всеволодово», организованы парковочные места, установлены малые архитектурные формы. Модернизирована система наружного освещения вдоль всей зоны благоустройства. Появился газон, высажены кустарники и деревья.

В Чкаловском городского округа Щелково заменено мощение, установлены ограждения, заменены опоры освещения, установлены современные малые архитектурные формы. Также благоустроена территория вокруг памятника «Самолет».

Источник фото: Министерство благоустройства Московской области

Уютные парки

Завершено благоустройство парка культуры и отдыха «Мечта» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Там появилась комфортная прогулочная зона, проведена реконструкция дорожно-тропиночной сети. Оборудована дополнительная спортплощадка с тренажерами, расширена зона скейт-парка, там построили роллердром. Также появилась необычная танцевальная площадка в виде лавочки, которая изогнута вокруг существующих насаждений. В парке можно прогуляться по новым пешим маршрутам, для этого достаточно следовать по дощатым дорожкам.

В городском парке Каширы заменили старую входную группу и установили еще одну со стороны улицы Гвардейская. Там появилась площадка для выгула собак, а также универсальная спортивная площадка (для тенниса, футбола и хоккея зимой). Отремонтирован мост через овраг. Установлено дополнительное освещение. Модернизировано большинство элементов парка: сцена, парковые аллеи, малые архитектурные формы, баскетбольная и волейбольная площадки. Планируется, что в парке появится площадка для буккроссинга (обмен книгами — прим. ред.). Сделаны новые дорожки, аллею озеленили, благоустроили территорию у лестницы. Появилась аллея городов-побратимов. Для юных жителей Каширы строят современную площадку «Остров» площадью более 1,3 тысячи квадратных метров.