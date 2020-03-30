Новые места для больных и аппараты ИВЛ. Подмосковье закупает для врачей все необходимое в борьбе с COVID-19
«Конечно, на первом плане у нас находятся врачи. Мы ведем большую работу по созданию новых дополнительных инфекционных коек, чтобы если не дай бог, мы бы смогли обеспечить всем необходимым. Прежде всего — препараты, кислород и уже в более тяжелых случаях ИВЛ», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с оперативным штабом.
Власти направили значительные ресурсы в некоторые подмосковные города, чтобы открыть там дополнительно около 1,5 тысячи специализированных коек. Кроме этого, продолжается закупка оборудования, костюмов и средств защиты для медицинского персонала.
Сейчас в Московской области врачи помогают справиться с коронавирусом 119 пациентам. Перед выходными заразившихся насчитывалось 49 человек. В регионе ввели режим самоизоляции в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.
Всего в России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19. Вылечить и выписать удалось 66 человек, погибли от инфекции 12 пациентов.