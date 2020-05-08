Новые места для бездомных создадут в России на время пандемии

В российских приютах для бездомных появится больше мест на время пандемии. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

По итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере органам власти в субъектах поручили в кратчайшие сроки подготовить новые места для бездомных в городах с населением больше миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Минтруд, Минздрав, МВД и Роспотребнадзор должны представить предложения по дополнительной поддержке людей без определенного места жительства. В частности, им могут разрешить жить в госцентрах независимо от наличия удостоверения личности и штампа о регистрации.

Ведомствам поручено, кроме того, оценить, можно ли автоматически продлевать срок действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг, а также раздавать средства гигиены и дезинфекции в общественных местах. Для бездомных нужно создать условия для выполнения гигиенических процедур.

«Мы очень рады, что в поручение вице-премьера вошли меры поддержки бездомных людей. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда», — сказал руководитель благотворительной организации «Ночлежка» и член совета Григорий Свердлин.

Он заметил, что среди бездомных много пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, а значит они относятся к группе риска во время пандемии коронавируса.