Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса подготовили в России

Правительство подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В список предварительно вошло обнуление НДС для рестораторов и отельеров и капитал на открытие своего дела начинающим предпринимателям. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника.

Программу новых мер поддержки в малого и среднего бизнеса в конце апреля поручил подготовить президент Владимир Путин. По информации издания, в дополнительный пакет вошло обнуление НДС для рестораторов и отельеров. При этом эта мера еще не согласована.

«Несмотря на то что Минфин не протестует по поводу обнуления НДС для рестораторов и отельеров, вряд ли можно утверждать, что мера полностью согласована и осталось лишь направить в Госдуму законопроект», — пояснил близкий к ведомству источник.

Еще в список, согласно данным газеты, включили увеличение для госзаказчиков обязательной квоты на закупки у предпринимателей. Цифры повысятся с 15 до 20%, а для госкомпаний — с 20 до 30%. Также начинающие бизнесмены смогут получить капитал в виде сертификата на открытие своего дела. Сумма не будет превышать 100 тысяч рублей.

Предлагается смягчить сферу контрольно-надзорной деятельности. Например, бизнесменов не будут штрафовать за первые нарушения, утверждают источники. Кроме того, в пакете мер есть пункт о поддержке бизнесменов при выводе дела на IPO и создании платформы, где будут собраны все меры поддержки.