27 июля 2023, 18:13
Новые медицинские пункты заработали в Кемеровской области
Новые медицинские пункты заработали в трех деревнях Кемеровской области. Об этом сообщил ОТР.
Медпункты имеют кабинеты врачей, комнату для персонала и аптеку. В зданиях также установили аппарат ЭКГ, чтобы быстро обмениваться данными с областным кардиоцентром.
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На строительство самого большого модульного комплекса в деревне Тюменево власти потратили около семи миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.
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