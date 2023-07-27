Общество 27 июля 2023, 18:13 Новые медицинские пункты заработали в Кемеровской области

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Новые медицинские пункты заработали в трех деревнях Кемеровской области. Об этом сообщил ОТР.

Медпункты имеют кабинеты врачей, комнату для персонала и аптеку. В зданиях также установили аппарат ЭКГ, чтобы быстро обмениваться данными с областным кардиоцентром.

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На строительство самого большого модульного комплекса в деревне Тюменево власти потратили около семи миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.