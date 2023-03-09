Общество 09 марта 2023, 12:51 Новые лизинговые программы помогут обновить парк сельхозтехники

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Введенные в отношении России санкции усложнили ремонт старой и покупку новой сельскохозяйственной техники, поэтому для помощи аграриям ввели новые лизинговые программы. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

По его словам, господдержка должна помочь сельскому хозяйству. Новые программы предусматривают первоначальный взнос лишь 15%, что является очень маленьким авансом. Кроме того, для получения кредита аграриям потребуется минимальный пакет необходимых документов. А заявку будут рассматривать не больше трех дней. Пока программу запустили не во всех регионах России. Она работает в качестве эксперимента, чтобы выявить возможные слабые стороны.

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«Лизинг и ранее помогал сельхозпроизводителям обновлять парк техники, а сейчас настало время приспособить этот инструмент под текущую ситуацию», — заявил Владимир Кашин.

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