Новые льготы на оплату услуг ЖКХ могут ввести в России

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов в российских семьях на оплату коммуналки до 15%. Сейчас этот порог в большинстве регионов достигает 22%.

Как сообщили «Известиям» в министерстве, инициативу уже направили в правительство. Это одно из предложений по поддержке населения в период пандемии коронавируса.

«Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, не превышающий федеральный», — приводит издание текст сообщения ведомства.

Сейчас в 58 регионах доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 регионах — от 15 до 21%, а в трех субъектах — менее 15%.

«В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. К примеру, расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют 21%, и им не хватает до получения льготы совсем чуть-чуть», — рассказала глава думского комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький заявил, что в сложившейся ситуации многим россиянам катастрофически не хватает денег, поэтому помощь в получении субсидий на оплату коммунальных услуг необходима.

Ранее из-за разгула коронавируса московские власти запретили жесткие санкции против должников по коммуналке. Услуги ЖКХ неплательщикам до конца 2020 года отключать не будут.