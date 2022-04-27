Новые льготы для матерей предложили ввести в России

Россиянкам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предложили давать пособие от всех работодателей, если они совмещали несколько должностей в разных компаниях. Об этом рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она является одним из авторов инициативы.

«Мы с коллегами подали предложение по расширению социальных гарантий для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые работали на условиях совмещения у нескольких работодателей», — пояснила Бессараб в беседе с Ura.ru.

На сегодняшний день женщина может получать пособие только от одного работодателя по выбору, если трудилась параллельно в нескольких компаниях. Но выплаты по беременности и родам женщина получает от каждого.

«Видимо, фонд боялся, что мама сможет слишком обогатиться на нескольких работодателях. Я не знаю, как еще это объяснить. Каждый работодатель платил, но ограничение было по выбору мамы от одного работодателя. В результате, вместо 40% возмещения утраченного заработка, женщина в лучшем случае получает 20%, хотя она не от хорошей жизни трудилась на нескольких работах», — отметила депутат.

Сейчас, как отметила парламентарий, деньги, которые полагались матери, остаются в ФСС.

«Мы надеемся пересилить соответствующие группы чиновников в правительстве и добиться справедливости для мамочек», — отметила Бессараб. По ее словам, работодатели уже отдали все фонду, «но фонд не отдает мамам». Деньги идут в общий котел, заметила депутат. Она также добавила, что это несправедливо в отношении таких женщин.

Если проект примут, то женщина сможет получать пособие от каждого работодателя. При этом ограничение по максимальному размеру пособия останутся.