20 июня 2023, 17:20
Новые летние зоны отдыха оборудовали в Ноябрьске
Глава Ноябрьска Алексей Романов в своих соцсетях рассказал о появлении в городе новых благоустроенных зон. По его словам, в микрорайоне Б-2, между «Лентой» и СПИД-центром, уже установили полтора десятка беседок для пикников, написало ИА «Север-Пресс».
Таким образом, люди могут отдыхать в черте города и не тратить время на дорогу в лесополосу.
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«Видим, как эта территория пользуется спросом у жителей города. Мы сами заинтересованы в том, чтобы люди не сталкивались с необходимостью выезжать в лес», — написал Романов.
В зоне отдыха также установят два биотуалета и дополнительные баки для мусора.
Благоустройство
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