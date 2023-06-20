Общество 20 июня 2023, 17:20 Новые летние зоны отдыха оборудовали в Ноябрьске

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Глава Ноябрьска Алексей Романов в своих соцсетях рассказал о появлении в городе новых благоустроенных зон. По его словам, в микрорайоне Б-2, между «Лентой» и СПИД-центром, уже установили полтора десятка беседок для пикников, написало ИА «Север-Пресс».

Таким образом, люди могут отдыхать в черте города и не тратить время на дорогу в лесополосу.

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«Видим, как эта территория пользуется спросом у жителей города. Мы сами заинтересованы в том, чтобы люди не сталкивались с необходимостью выезжать в лес», — написал Романов.

В зоне отдыха также установят два биотуалета и дополнительные баки для мусора.