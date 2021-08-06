Новые лекарства от рассеянного склероза предложили сделать доступнее в России

Инновационные препараты от рассеянного склероза нужно включать в перечень жизненно необходимых лекарств в течение года после регистрации. С таким предложением выступил комитет Совфеда по социальной политике по итогам экспертного совета, пишет «Парламентская газета».

Сенаторы выразили мнение о том, что их предложение позволит оперативно обеспечивать россиян, которые страдают этой тяжелой болезнью, необходимыми лекарствами.

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко напомнила, что рассеянный склероз с 2007 года включили в перечень высокозатратных нозологий, а государство взяло на себя обязательство обеспечивать больных препаратами. В российских регионах сейчас появляются центры специализированной помощи больным рассеянным склерозом.

«Болезнь трансформируется, выявляются новые агрессивные формы заболевания, требующие внедрения новых подходов к лечению», — заявила Кусайко и добавила, что в ближайшее время появится множество инновационных препаратов.

Именно поэтому, по ее словам, специалисты говорят о необходимости обновить клинические рекомендации и изменить стандарты оказания медицинской помощи.

В марте Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Совфед письмо с просьбой обратить внимание на дефицит дорогих лекарств от редких заболеваний. В нем указали, что в прошлом году многие пациенты с рассеянным склерозом и гемофилией впервые остались без необходимых препаратов.