Общество 07 июля 2023, 12:02 Новые легковые автомобили подорожают в России летом «Ведомости»: новые автомобили подорожают в России летом на 5-10% из-за ослабления рубля РИА «Новости»

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Стоимость новых легковых автомобилей на российском рынке увеличится летом и осенью 2023 года из-за ослабления рубля. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов.

По данным издания, в среднем машины подорожают на 5-10%. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил, что китайские производители уже приступили к расчетам для обновления цен.

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«Я думаю, что рост курса доллара/евро/юаня будет заложен в цены в течение двух месяцев», — сказал участник рынка.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев предположил, что подорожание не будет резким, поскольку основной «вкладчик в цену» — юань. Эта валюта останется стабильной, поэтому повышение стоимости составит около 2% в месяц, отметил участник рынка. Однако, если рубль продолжит ослабевать, уже в июле машины могут подорожать на 3-5%, добавил Тюктеев.

Вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов обратил внимание, что конкуренция между китайскими и российскими марками на рынке усилилась. Из-за этого производители начали предлагать скидки, которые могут достигать 20% стоимости машины, сообщил эксперт. По его мнению, сначала компании начнут сокращать акционные предложения без фактического повышения рекомендованной розничной цены.

Ранее в крупных московских дилерских центрах снизили цены на автомобили из старых запасов. Скидки на некоторые модели достигли 400 тысяч рублей.