Новые ледовые арены построят в Санкт-Петербурге

Помимо этого будет завершено проектирование еще двух новых ледовых площадок.

Сейчас в городе существуют 32 ледовых катка стандартных размеров, а также 25 — нестандартных. В городе проектируются еще десять крытых спортивных катков. Их планируют построить в рамках инвестиционной деятельности, написало ИА Nation News.

Этой зимой в нескольких районах Петербурга обустроят около 350 мест, предназначенных для занятий сезонными видами спорта. В том числе более 100 катков, 91 лыжная трасса и 145 хоккейных площадок.