    26 декабря 2019, 15:42

    Новые ледовые арены построят в Санкт-Петербурге

    Александр Кушак

    Две новые ледовые арены построят в 2020 году в Красногвардейском и Приморском районах Санкт-Петербурга, сообщила газета «Петербургский дневник».

    Помимо этого будет завершено проектирование еще двух новых ледовых площадок.

    Сейчас в городе существуют 32 ледовых катка стандартных размеров, а также 25 — нестандартных. В городе проектируются еще десять крытых спортивных катков. Их планируют построить в рамках инвестиционной деятельности, написало ИА Nation News.

    Этой зимой в нескольких районах Петербурга обустроят около 350 мест, предназначенных для занятий сезонными видами спорта. В том числе более 100 катков, 91 лыжная трасса и 145 хоккейных площадок.