Новые квартиры получат 27 тысяч жителей Пермского края
Новые квартиры получат 27 тысяч жителей Пермского края до 2025 года. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Уточняется, что жилье выдадут тем, кто сейчас проживает в домах в аварийном состоянии.
«До 2025 года нам предстоит расселить более 440 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья», — рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
Новые квартиры строятся в рамках программ жилья для детей-сирот и молодых семей, а также расселения из ветхого и аварийного жилья.