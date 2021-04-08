Новые квартиры получат 27 тысяч жителей Пермского края до 2025 года. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что жилье выдадут тем, кто сейчас проживает в домах в аварийном состоянии.

«До 2025 года нам предстоит расселить более 440 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья», — рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Новые квартиры строятся в рамках программ жилья для детей-сирот и молодых семей, а также расселения из ветхого и аварийного жилья.