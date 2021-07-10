Новые ковидные ограничения ввели в Ростовской области

Власти Ростовской области усилили меры борьбы с распространением коронавируса. В регионе ввели новые ковидные ограничения, которые коснулись массовых мероприятий, спортивных соревнований и работы общепита. Об этом сообщил сайт областного правительства.

«В соответствии с изменениями, с 12 июля в Ростовской области приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. <…> Вновь введен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей.<…> При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом», — говорится в сообщении.

Также местные власти рекомендовали предприятиям перевести всех работников старше 65 лет на удаленку. Это ограничение коснется 30% всех сотрудников. Накануне подобные меры ввели в Волгоградской области.

За прошедшие сутки в России от последствий ковида умерли 752 человека. Это максимальный показатель за все время пандемии. с марта прошлого года COVID-19 унес 142 253 жизней.