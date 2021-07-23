Новые ковидные ограничения ввели в Астраханской области

Власти Астраханской области ввели новые ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. В регионе закрыли торговые центры, бассейны и кинотеатры и запретили все массовые мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации губернатора.

«С 26 июля отменяются все массовые мероприятия. Закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или навынос», — говорится в сообщении администрации глав региона.

Новые ковидные меры коснутся приезжих: заселиться в гостиницу, санаторий или на туристическую базу с понедельника можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации или справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.

За все время пандемии SARS-CoV-2 в Астраханской области выявили 41 065 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1011 местных жителей. В последнее время эпидемическая ситуация в регионе ухудшилась.