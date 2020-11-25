Новые корпуса «Ленэкспо» откроют до конца 2020 года
Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику», что практически круглосуточно в первом, втором, третьем и восьмом корпусах «Ленэкспо» ведутся работы по подводке кислорода.
«Туда будут установлены 10-тонные емкости для кислорода, чтобы все пациенты имели кислородотерапию», — обратил внимание Эргашев.
По его словам, для лечения тяжелобольных пациентов там развернут еще 15 реанимационных коек с ИВЛ. Более 1150 коек будет развернуто во вновь вводимых корпусах. Отмечается, что это сделают в ближайшие три-четыре недели.