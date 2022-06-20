Новые корпуса Александровской больницы и НИИ Джанелидзе построят в Петербурге до конца года. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В этом году планируем открыть корпус-трансформер в Александровской больнице, который вне пандемии будет современным сосудистым центром. В одном корпусе можно будет оказывать помощь пациентам как с острым коронарным синдромом, так и с острым нарушением мозгового кровообращения», — сказал он.

В корпусе будет много реабилитационных коек, а оборудование для него закупают уже сейчас. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство корпуса экстренной помощи в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.