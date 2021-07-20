Новые коронавирусные ограничения ввели в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса. Они вступили в силу сегодня, 20 июля. Об этом сообщила «ФедералПресс».

Власти региона запретили работу фуд-кортов и корпоративы. Кроме того, салоны красоты, парикмахерские и многофункциональные центры смогут принимать только тех посетителей, которые записались заранее.

«Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался, запрещаются корпоративы. Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды навынос», — заявили в официальной группе правительства Самарской области в соцсети «ВКонтакте».