Новые километры велодорожек появятся в Петербурге

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» рассказали, что в 2022 году в Северной столице появятся более девяти километров новых велосипедных дорожек. Об этом написали «Невские новости».

Представители центра отметили, что уже заключен контракт на создание велопешеходной дорожки на проспекте Косыгина, между Ладожским парком и парком Малиновка, а также в Пушкине на Школьной улице.

Кроме того, власти планируют завершить работы по маршруту Приморское шоссе. Эта велодорожка будет начинаться в районе музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты» и заканчиваться около дома № 448 по Приморскому шоссе.