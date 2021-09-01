Новые киберклассы открыли в Югре

В населенном пункте Барсово открылись новые киберклассы. В мероприятии принял участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам Трубецкого, он очень рад, что у детей появилась возможность заниматься киберспортом.

«И глупо не принимать технический прогресс: вы можете стоять в стороне либо принять участие и возглавить его. Мы пошли по второму пути. Мне отрадно, что во всех поселениях района создаются условия для того, чтобы вы могли развиваться», — подчеркнул чиновник.

По данным издания, открытие трех тренировочных залов по компьютерному спорту состоялось в поселениях Русскинская, Локосово и Барсово. Четыре зала уже работают в Федоровском, Лянторе, Белом Яре и Солнечном.