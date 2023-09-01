Общество 01 сентября 2023, 12:16 Новые кафе и пункты проката откроют в парке «Сокольники» в Москве Москва выставила на торги площади под кафе и пункты проката в парке «Сокольники» Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва проведет аукционы для предоставления прав на торговлю в шести нестационарных объектах (НТО) на территории парка «Сокольники». Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

На городские торги выставлены три павильона и три киоска в парке «Сокольники». Площадь объектов варьируется от 10 до 307 квадратных метров. Иван Щербаков

Три объекта находятся на Фестивальной площади парка. Самый большой из представленных НТО — павильон площадью 307 квадратных метров, предназначенный для общественного питания. Также в списке — два киоска площадью 14 квадратных метров, в которых победители торгов смогут открыть кафе на вынос. Еще один павильон размером 210 квадратных метров, также предназначенный для общественного питания, находится на пересечении 3-го Лучевого просека и Митьковского проезда.

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Пункты проката спортивного инвентаря откроют в павильоне площадью около 26 квадратных метров на пересечении Майского просека и проезда Сокольнического Круга, а также в киоске площадью 10 квадратных метров, расположенном между Главной и Песочной аллеями парка.

Заявки на участие принимаются до 8 сентября. Открытые аукционы состоятся 13 сентября.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Участвовать в городских торгах можно онлайн, все процедуры, от публикации до подписания договора, проводятся через интернет.

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