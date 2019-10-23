Новые качели, горки и батуты из наноматериала. Три зоны отдыха открыли в военном городке Софрино-1

Первый военный городок Подмосковья — Софрино-1 в Пушкинском округе — передали муниципалитету в обновленном состоянии. Там сегодня открыли сразу три зоны отдыха. Их построили по программе «Комфортная среда». А до этого территория попала в другую программу по восстановлению инфраструктуры военных городков. Эти площадки очень ждали 10 тысяч местных жителей.

Четыре года назад здесь можно было пройти только в резиновых сапогах. Кроме грязи по колено, были еще и открытые колодцы, а износ коммунальных сетей жилых домов доходил до 90%. Системы снабжения обновили в первую очередь.

Источник фото: телеканал «360»

«Войдя в программу губернатора по восстановлению военных городков, мы смогли восстановить котельную, которая была в состоянии, полностью непригодном для эксплуатации, восстановили все сети инженерные и наружные, заново построили систему ливневой канализации», — сообщил руководитель администрации городского поселения Софрино Михаил Перцев.

Источник фото: телеканал «360»

Новые качели, горки и батуты из наноматериала уже протестировали дети и даже взрослые. Безопасность в зоне отдыха двухуровневая. Покрытие из резиновой крошки защитит детей от травм, а камеры видеонаблюдения проследят за хулиганами и вандалами — это уже программы «Комфортная среда» и «Безопасный регион».

Источник фото: телеканал «360»

«Я всегда говорила — ну когда же люди здесь начнут ходить в светлой обуви и здесь будет безопасно. И смотрите — видите, я обула светлые кроссовки. Женщины стали ходить на каблуках. Поселок приобрел городской образ», — отметила заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.