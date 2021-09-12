Миграция молодежи в Москву и Санкт-Петербург сократится, если в Сибири построят новые города. Об этом резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Долгов заявил РИА «Новости».

Эксперт отметил, что современные города развиваются как туристические, промышленные и транспортные центры. И если в Сибири реализуют инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов, то население там начнет расти, а миграция молодежи в Москву и Петербург сократится. Благодаря новым возможностям города Сибири станут центрами притяжения.

Такой проект вдохнет новую жизнь в экономику Сибири, отметил Долгов. По мнению эксперта, привлечь жителей в эти города можно за счет увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки.

Шойгу ранее предложил построить в Сибири несколько крупных городов с населением до миллиона человек. Они могут появиться между Братском и Красноярском. По задумке министра, города должны быть ориентированы на определенную сферу, например, на машиностроение или нефтехимию.