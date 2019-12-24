Новые города появятся в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что власти республики собираются присвоить статус городов трем крупным населенным пунктам региона.

«Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно только при достижении определенных показателей. Мы над этим работаем», — приводит РИА «Новости» слова Кадырова.

Руководитель Чечни не озвучил, каких именно показателей должны достигнуть населенные пункты, чтобы стать городами. Кадыров добавил, что это решение в целом благоприятно скажется на республике. В 2019 году чеченские власти уже преобразовали в город райцентр Курчалой. Кроме него в Республике пять городов — Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан и Шали.

В конце августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переименовании родового села Рамзана Кадырова Центарой в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни — Ахмата-Хаджи Кадырова. Населенный пункт находится в 52 километрах от Грозного. В нем живут около девяти тысяч человек.