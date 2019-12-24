Новые города появятся в Чечне
«Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно только при достижении определенных показателей. Мы над этим работаем», — приводит РИА «Новости» слова Кадырова.
Руководитель Чечни не озвучил, каких именно показателей должны достигнуть населенные пункты, чтобы стать городами. Кадыров добавил, что это решение в целом благоприятно скажется на республике. В 2019 году чеченские власти уже преобразовали в город райцентр Курчалой. Кроме него в Республике пять городов — Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан и Шали.
В конце августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переименовании родового села Рамзана Кадырова Центарой в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни — Ахмата-Хаджи Кадырова. Населенный пункт находится в 52 километрах от Грозного. В нем живут около девяти тысяч человек.