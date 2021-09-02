Новые функции появятся на госуслугах

Россияне смогут воспользоваться новыми функциями на госуслугах. Возможности портала расширят с помощью региональных проектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. Работа проводилась по поручению президента. До 1 июля документы приняли на федеральном уровне, а теперь субъекты будут следовать собственному плану цифровизации.

«Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели „Цифровая трансформация“, входящей в нацпроект „Цифровая экономика“», — процитировало вице-премьера Ura.ru.

Чернышенко добавил, что главными направлениями являются цифровизация госуслуг и переход регионов на надежную и современную ИТ-инфраструктуру.

Региональные стратегии насчитывают более 4,6 тысяч проектов. Все они касаются улучшения и ускорения развития «цифры» в регионах. В среднем каждая стратегия включает по 10 отраслей. Больше всего направлений цифровизации оказалось у Пермского края — 18. Также в тройку лидеров вошли Чувашия (17) и Забайкальский край (16).