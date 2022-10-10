Новые эскалаторы установят на станции метро «Чернышевская» в Петербурге | 360°

Общество 10 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новые эскалаторы установят на станции метро «Чернышевская» в Петербурге

Читать 360tv в

Компания «Метрострой Северной столицы» займется производством новых эскалаторов для станции метро «Чернышевская» в Петербурге. Ее закроют 25 октября на ремонтные работы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Благодаря тому, что на станции будет работать четыре эскалатора вместо трех, подземка сможет принимать большее количество пассажиров, написала Neva.Today.

Реклама

В компании отметили, что работы по реконструкции коснутся архитектурного освещения и замены инженерии.

Реклама

0 0 0 0 0 0