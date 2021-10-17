Новые дорожные знаки и разметку предложили ввести в России

Специалисты министерства транспорта России и МВД предложили ввести в знаки, обозначающие места для зарядки электромобилей, и диагональные пешеходные переходы. Над проектом постановления работают в правительстве, сообщило РИА «Новости».

Новый дорожный знак планируют ввести для обозначения места для подзарядки электромобилей. Табличка «Зарядка электромобилей» будет обозначена кодом 8.26.

В проекте документа предложили знак под кодом 3.34 «Движение автобусов запрещено». Действие этого знака не планируют распространять на работу маршрутных и школьных автобусов. Их могут ввести исходя из практики ограничения движения транспорта в городах, принимавших игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Авторы проекта также предложили ввести новую разметку — диагональный пешеходный переход — и совместить знаки «Въезд запрещен» со знаками, обозначающими время действия и вид транспортного средства.

На российских дорогах может появиться и знак, запрещающий въезд беспилотникам. Об этом рассказала представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова.