Общество 05 апреля 2023, 15:49 Новые дома взамен аварийных построят на Ямале уже к 2025 году

Читать 360tv в

В 7-м микрорайоне Губинского на Ямале построят 14 новых домов для расселения 37 аварийных. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Новые дома обеспечат жильцов 48 тысячами квадратных метров. Кроме того, район благоустроят. Здесь появятся детские сады, магазины и социальные объекты. Проектом предполагается озеленение и проведение инженерных сетей.

Реклама

«Такой подход позволяет создать для наших жителей удобную среду, где все необходимое — в шаговой доступности. Губкинский по итогам прошлого года стал одним из самых комфортных для проживания городов Ямала. Мы продолжим создавать комфорт для горожан», — рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Он добавил, что программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2025 года.

Авторы: