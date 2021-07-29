Новые дома в Обдорском микрорайоне Салехарда будут заселять осенью 2022 года

В городе Салехард в новом микрорайоне полным ходом идет строительство домов, двух школ на 500 и 800 мест и двух детских садов. Первый детский сад под названием «Северное сияние» уже открыл свои двери для местных детей. Об этом сообщил «Ямал Медиа».

По словам заместителя руководителя компании-подрядчика Сергея Сущего, сейчас рабочие возводят первые три высотки по шесть и восемь этажей из 16 запланированных. В двух зданиях будет по 148 квартир, в третьем — 254. Новые дома планируют сдать не раньше сентября следующего года.

Микрорайон Обдорский будет представлять комплексную застройку с развитой инфраструктурой. Помимо квартир под ключ, там благоустроят и озеленят территорию, оборудуют детские площадки и сделают автомобильные стоянки с обогревом.