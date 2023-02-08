Общество 08 февраля 2023, 15:42 Новые дома построят по программе реновации на юго-востоке Москвы в 2023 году

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Строительство трех новых жилых корпусов по программе реновации планируется завершить уже в этом году в столичном районе Капотне на юго-востоке столицы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В настоящее время подготавливаются документы для разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Отмечается, что в новых зданиях будет 320 квартир, 8 из которых будут предназначены для проживания маломобильных людей.

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На первых этажах корпусов разместят кладовые для инвентаря и колясочные.

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