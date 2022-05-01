Новые детские выплаты и отцовский капитал начнут выплачивать в России с 1 мая

В России с 1 мая расширили основания для получения материнского капитала для отцов. Теперь выплату смогут получать отцы-одиночки, которые воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, которая не была гражданкой РФ.

Закон об этом 30 апреля подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, право на дополнительные меры господдержки появятся у мужчин, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, которые были рождены после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года. У детей должно быть российское гражданство.

Также закон устанавливает право на дополнительную господдержку детям в равных долях в случае смерти мужчины, который воспитал детей один.

Также с 1 мая ПФР начал прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Заявление будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок могут продлить.

В середине апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин продолжит расширять перечень пособий, которые россияне будут получать на принципах «Социального казначейства». Речь идет о проактивном формате предоставления федеральных мер социальной поддержки, чтобы людям не надо было писать заявления и посещать различные инстанции и подтверждать свое право на получение помощи с помощью справок и выписок.

По одному заявлению сейчас назначаются ежемесячные пособия семьям с детьми от трех до семи лет, нуждающимся будущим матерям, а также одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет.