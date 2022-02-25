Новые деревья и кустарники высадят в московском парке «Покровское-Стрешнево»

Более более 2 360 деревьев и около 36,4 тысячи кустарников планируют высадить в парке «Покровское-Стрешнево» в Москве. Об этом сообщило ИА НСН.

Кроме того, в парке разобьют более 14 тысяч квадратных метров цветников. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

«Весной будут радовать глаз цветущие кустарники, летом монотонную зеленую листву разбавят яркие лиственные растения, осенью проявится широкая гамма кленов и кизильника с почти огненной окраской листьев, а зимой на фоне белого снега останутся побеги деренов», — сказал Мельников.

Из деревьев высадят березы, липы, вязы и дубы.