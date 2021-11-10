Новые автомобили в России подорожали почти в 2 раза за семь лет

За последние семь лет новые автомобили в России подорожали на 90%. Такие данные представил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По его словам, цены впервые показали быстрый рост в конце 2014 года, за все время они увеличились на 90%, сообщило Ura.ru.

«Если говорить о средневзвешенной цене на новые автомобили, то за восемь месяцев текущего года она выросла на 13%», — уточнил эксперт.

Подорожали автомобили и на вторичном рынке. По словам Удалова, с 2014 года цена на машины до семи лет увеличилась в 1,4 раза. С начала 2021 года цена на них выросла на 30%. И стоимость продолжает стремиться вверх.

По мнению Удалова, подорожание связано с дефицитом микрочипов и производства. Он отметил, что часто цены растут быстрее, чем это отражается в прайс-листах производителей, потому что дилеры добавляют разные допуслуги, допоборудование по сильно завышенным ценам.

Специалист обратил внимание, что в октябре «Автостат» зафиксировал рост цен у 35 брендов на российском рынке.

Операционный директор АГ «Авилон» Алексей Гуляев заявил, что в нынешних условиях клиенты понимают, что затягивать с покупкой нового автомобиля не стоит, так как он в любое время может вырасти в цене.

«Конечно, покупатели могут приобрести автомобиль по рекомендованной производителем цене, однако в таком случае существуют некоторые риски: в комплектацию могут внести изменения», — объяснил он в комментарии «Автостату».

Также он указал на вероятность того, что импортер может расширить недоступные к заказу опции из-за проблем с поставками микрочипов, вероятно и изменение в сроках поставок заказанных клиентами автомобилей.

По его словам, за время ожидания импортер может повысить прайсы, тогда заказанный автомобиль придет по обновленной цене.