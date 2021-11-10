Новые автомобили подорожали на 90% за 7 лет

Цены на новые автомобили в России выросли на 90% с 2014 года. Об этом Ura.ru рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Если посмотреть средневзвешенные цены за семь лет, именно в конце 2014 года впервые быстро начали расти цены на автомобили, за это время они выросли на 90%», — сообщил Удалов.

Он добавил, что за прошедшие месяцы 2021 года цены выросли на 13%. Подержанные автомобили также подорожали — их стоимость увеличилась в среднем в 1,4 раза за семь лет.