Новые авиарейсы запустили из Хабаровска в северные районы края

Дополнителньые авиарейсы были запущены из Хабароска в отдаленных районы края. Например, в поселок Херпучи теперь будут осуществляться три полета, а в село Чумикан — четыре. Об этом написал ОТР.

Цены на билеты сохранились на уровне прошлых лет. Их стоимость составляет 4500 тысячи рублей.

Билеты по специальной цене доступны жителям Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко. Всего за год они могут воспользоваться льготой не более четырех раз.