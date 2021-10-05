Новые антиковидные ограничения введут в Удмуртии

С 11 октября в Удмурдии в связи с ростом заболеваемости ковидом вводятся новые ограничения. Они коснутся массовых мероприятий, детских комнат и предприятий общепита. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов пояснил, что с 11 октября все массовые, концертные мероприятия будут отменены до тех пор, пока в регионе не произойдет снижения заболеваемости. Детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах также закрываются. Заведения общественного питания не будут работать с 23 часов до 7 утра.

Минздрав региона подготовит список категорий граждан, для которых вакцинация должна быть обязательной. В первую очередь она коснется тех, кто активно контактирует с гражданами.

Также с 5 октября начнут проводиться рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.