Общество 05 апреля 2024, 11:57 Новую волну релокации айтишников из России опровергли Минцифры: две трети уехавших в 2022 году IT-специалистов вернулись в Россию Freepik

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В России на 13% увеличилось количество IT-специалистов и их зарплата. Примерно две трети тех, кто уехал в 2022 году, уже вернулись на родину. Минцифры опровергло новую волну релокации.

«Две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. <…> Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде IT-специалистов», — заявила пресс-служба.

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В 2023 году количество айтишников в России увеличилось на 13%, до 857 тысяч человек. Их средняя зарплата тоже повысилась на 13%.

Минцифры заявило, что информационные технологии остались одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Объем отгрузки продукции увеличился более чем на 30%, до трех триллионов рублей.

О массовом отъезде айтишников сообщил «Коммерсант». По его данным, в начале 2024 года спрос на получение ВНЖ в Европе возрос на 233%. Российская ассоциация электронных коммуникаций заявила, что в 2023 году более трети IT-специалистов жаловались на снижение зарплат.