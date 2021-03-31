Новую версию сайта госуслуг запустили в тестовом режиме

Старая версия сайта госуслуг перестанет работать летом, а новую уже запустили в пробном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минцифры России Максута Шадаева.

После входа на новый сайт пользователей встречает робот-поисковик Макс. Он помогает сориентироваться и найти нужное ведомство или услугу.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому результаты тестов на коронавирус будут приходить в личный кабинет на госуслугах.

Функционал сайта решили расширить по итогам пробного проекта по обработке результатов исследований на SARS-CoV-2. В кабмине уверены, что нововведение сэкономит время, снизит количество поддельных справок и автоматизирует отправку результатов в Роспотребнадзор после поездок за границу.

Все сведения о результатах тестов будут отображаться в виде одного QR-кода. В личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации, чтобы предъявить ее по месту требования.