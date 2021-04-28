Новую вакцину от оспы зарегистрируют в России осенью

К осени этого года завершатся клинические испытания уникальной российской вакцины от натуральной оспы. Разработчик — научный центр «Вектор» Роспотребнадзора — в случае успешного результата может зарегистрировать препарат в те же сроки.

Директор центра Ринат Максютов рассказал газете «Известия», что в последние годы участились случаи заражения человека близкородственными вирусами.

«Это вирусы оспы коров и обезьян. Более того, достижения синтетической биологии последних лет демонстрируют возможность синтеза вируса натуральной оспы искусственно», — рассказал ученый.

В первой фазе клинических исследований приняли участие 60 добровольцев, во второй и третьей участвуют 334. Новый препарат относится к четвертому поколению вакцин. Усовершенствованный препарат идеально формирует иммунитет, по словам ученого, и обладает высокой безопасностью.

Разработка новой вакцины от оспы, по мнению и. о. руководителя лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, необходима миру. Отсутствие вакцины и иммунитета в популяции может привести к новой вспышке заболевания оспой.