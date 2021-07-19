Новую вакцину от коронавируса начали испытывать в России

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) начали испытывать собственную вакцину от коронавируса. Минздрав России выдал разрешение на тестирование препарата.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований первой и второй фаз субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы агентства.

Доклинические исследования этой вакцины завершились в июне. В клинических испытаниях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Ученые Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России разработали этот препарат на основе новой технологической платформы.

Новая вакцина будет укреплять клеточный иммунитет. В качестве мишени специалисты НИИ выбрали консервативные белки коронавируса, которые наименее подвержены мутациям. Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что каждый день в регионе от SARS-CoV-2 прививают более 60 тысяч человек.