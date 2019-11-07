Новую улицу на Урале назвали в честь погибшего полицейского

На торжественном мероприятии собрались заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Петр Кривегин, мать погибшего, его дочери Валерия и Кристина, личный состав полиции, ветераны.

Источник фото: ГУ МВД по Свердловской области

Ждановский пришел в органы внутренних дел в декабре 1993 года. Второго апреля 2001-го он уехал в Чечню в длительную командировку. В Грозном оперативно-поисковая группа во главе с лейтенантом направлялась на место происшествия на служебной «Ниве» и попала в засаду. Сотрудники дали отпор нападавшим, но получили тяжелые ранения. Их отвезли в госпиталь. Врачи не смогли спасти Ждановского.

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Полицейский посмертно награжден орденом Мужества.

Имя Ждановского занесено на стену Славы ГУ МВД области «Навечно в строю» и в Книгу памяти. Мемориальные доски висят на фасаде межмуниципального отдела внутренних дел МВД России «Невьянский» и на здании Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых.