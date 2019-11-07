  • Новую улицу на Урале назвали в честь погибшего полицейского

    07 ноября 2019, 20:39

    Алена Макаренко

    Новую улицу открыли в Невьянске Свердловской области накануне Дня работника органов внутренних дел. Ее назвали в честь лейтенанта Олега Ждановских, который погиб при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сообщило агентство Ura.ru.
    Новую улицу на Урале назвали в честь погибшего полицейского

    На торжественном мероприятии собрались заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Петр Кривегин, мать погибшего, его дочери Валерия и Кристина, личный состав полиции, ветераны.

    Новую улицу на Урале назвали в честь погибшего полицейского | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МВД по Свердловской области

    Ждановский пришел в органы внутренних дел в декабре 1993 года. Второго апреля 2001-го он уехал в Чечню в длительную командировку. В Грозном оперативно-поисковая группа во главе с лейтенантом направлялась на место происшествия на служебной «Ниве» и попала в засаду. Сотрудники дали отпор нападавшим, но получили тяжелые ранения. Их отвезли в госпиталь. Врачи не смогли спасти Ждановского.

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    Полицейский посмертно награжден орденом Мужества.

    Имя Ждановского занесено на стену Славы ГУ МВД области «Навечно в строю» и в Книгу памяти. Мемориальные доски висят на фасаде межмуниципального отдела внутренних дел МВД России «Невьянский» и на здании Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых.