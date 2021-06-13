Новую улику нашли на месте кражи из «самолета Судного дня»

На месте кражи из грузового отсека «самолета Судного дня» нашли новые улики. Среди них след ДНК сотрудника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК).

Этот сотрудник ТАНТК проходит по делу в качестве свидетеля, сообщила ТАСС адвокат Ольга Бояркина. Она представляет интересы жителя Таганрога Жоры Хачунца, который обвиняется в похищении оборудования из Ил-80.

По словам адвоката, следствие настаивает, что на месте преступления был обнаружен след ДНК, принадлежащий Хачунцу. Но при этом не раскрывается, какой именно след ДНК был обнаружен. По версии защиты, это могут быть потожировые следы, принадлежащие Хачунцу.

Бояркина добавила, что след ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления «оказался» случайный человек.

Ранее с места преступления были изъяты отпечатки следов и обувь Хачунца. Экспертиза установила, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому. В расследовании назначили дополнительные экспертизы, в рамках которых будут изучены другие предметы с места кражи.