Новую трубу для подачи кислорода установят в больнице Владикавказа

В больнице Владикавказа, где из-за поломки кислородной системы умерли девять пациентов, в течение двух часов установят новую трубу. Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, он лично контролирует проведение работ.

Он сообщил, что в данный момент идет разрытие для установки новой трубы. Она уже подготовлена, врезку осуществят в течение двух часов. Глава региона отметил, что в ходе работ давление в больнице снова упало.

«Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немножко упало, сейчас поддерживаем необходимое давление, но в течение двух часов сделаем основную магистраль, сейчас идут работы для того, чтобы сделать разводку до реанимаций самих, для того чтобы по трем линиям шел кислород», — сказал Меняйло.

Трагедия в больнице Владикавказа случилась в понедельник. На кислородной станции произошла поломка. Пациентов оперативно подключили с резервным баллонам, однако за несколько минут без кислорода успели скончаться девять пациентов. Все они были в крайне тяжелом состоянии, их организм не выдержал.

На следующий день стало известно еще о двух смертях в той же больнице. Одну из них медики точно не связывают с ЧП, а по поводу второй еще не завершилась экспертиза. По факту случившегося СК завел уголовное дело.