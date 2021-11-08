Новую технику для борьбы с пожарами завезли на Ямал

В ямальские лесничества завезли новую технику, которая поможет быстрее и эффективнее бороться с пожарами. Лесникам были доставлены колесный бульдозер «Станислав» 704-04 и девять мотовездеходов РМ 650-2. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Колесный бульдозер «Станислав» 704-04 произведен на Троицком тракторном заводе. Он будет применяться во время расчистки и планировки противопожарных разрывов и при прокладке противопожарных полос. Мотовездеходы помогут лесным пожарным быстрее добраться к очагам возгорания в самые труднодоступные участки леса.

По словам начальника Ноябрьского лесничества Алексея Евграфова, новая техника отличается проходимостью, маневренностью и простотой в обслуживании.

За последние три года ямальские лесничества пополнились 180 единицами различного оборудования.