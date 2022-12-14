Общество 14 декабря 2022, 15:18 Новую скейт-площадку откроют в Выборгском районе Петербурга

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Новая скейт-площадка появится на пересечении Поклонногорской улицы и Удельного проспекта в Выборгском районе Петербурга. Открыть объект планируется до конца 2023 года, написал «Петербургский дневник».

На участке площадью 2500 квадратных метров появятся спортивное оборудование, пешеходные маршруты, велопарковки, урны и туалет.

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Здесь горожане смогут не только покататься на скейте, но и поиграть в баскетбол, а также позаниматься спортом в зоне тренажеров. В данный момент проект находится на согласовании в Комитете по градостроительству и архитектуре.

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