Общество 08 августа 2023, 09:36 Новую систему оплаты труда медиков могут ввести в России в 2025 году Минздрав РФ сообщил о планах введения новой системы оплаты труда медиков с 2025 года Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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В России с 2025 года планируют перейти на единую систему оплаты труда медиков, сообщил на брифинге в Уфе глава Минздрава Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, подходы к формированию новой системы создают и отрабатывают уже сейчас в пилотном режиме. Специалисты «изучают опыт субъектов». Других подробностей министр не привел.

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В конце июля президент Владимир Путин поручил правительству следить за своевременной индексацией заработных плат работников бюджетной сферы. Глава государства подчеркнул, что необходимо избежать «перетекания» кадров.

В регионах реализуются отдельные меры поддержки медицинских работников. В Московской области врачам ряда специальностей дают земельные участки под строительство частных домов, компенсируют расходы на аренду жилья, предоставляют ежемесячные доплаты и доступ к губернаторской программе «Социальная ипотека». Подмосковье демонстрирует положительную динамику в трудоустройстве врачей.